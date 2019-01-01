Зверев: Я могу побеждать лучших

Немец защищает титул на Итоговом турнире ATP.

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем в рамках первого тура Итогового турнира ATP.

“Возможность играть здесь многое значит для меня. В прошлом году я выиграл здесь главный титул в моей карьере. С нетерпением ждал матча против Надаля, всем большое спасибо за поддержку. Атмосфера - это причина, по которой все хотят попасть в Лондон.

Все дело было в подаче. Когда играю в агрессивный теннис, могу победить всех членов “большой тройки“. Я могу играть очень хорошо и побеждать лучших“, - цитирует Зверева ATP Tour.

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