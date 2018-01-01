Медведев: Я точно не боюсь "Большую тройку"

Российский теннисист не испытывает страха.

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением по поводу того, что молодые спортсмены боятся навязать конкуренцию Большой тройке. Напомним, что в тройку лучших входят: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

“Я не думаю, что молодые теннисисты проигрывают из-за того, что боятся их.

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Вспомните Пита Сампраса, ведь у него было 14 титулов на турнирах Большого шлема. Многие говорили, что его достижение никто не сумеет побить на протяжение 100 лет. Затем появились три новых молодых спортсмена, которые побили рекорд.

Это прекрасные теннисисты, лучшие в истории, но не думаю, что дело в страхе. Я их точно не боюсь“, - цитирует Медведева Daily Mail.

Напомним, что сейчас проходит Итоговый турнир среди лучших теннисистов. Ранее стали известны составы групп.