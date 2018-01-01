Переключиться на мобильную версию

Медведев: Я точно не боюсь "Большую тройку"

Комментариев: 0
Российский теннисист не испытывает страха.
Даниил Медведев
Даниил Медведев
Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением по поводу того, что молодые спортсмены боятся навязать конкуренцию Большой тройке. Напомним, что в тройку лучших входят: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

“Я не думаю, что молодые теннисисты проигрывают из-за того, что боятся их.

Читай также: Циципас: Роджер, Рафа и Новак не могут выигрывать постоянно

Вспомните Пита Сампраса, ведь у него было 14 титулов на турнирах Большого шлема. Многие говорили, что его достижение никто не сумеет побить на протяжение 100 лет. Затем появились три новых молодых спортсмена, которые побили рекорд.

Это прекрасные теннисисты, лучшие в истории, но не думаю, что дело в страхе. Я их точно не боюсь“, - цитирует Медведева Daily Mail. 

Напомним, что сейчас проходит Итоговый турнир среди лучших теннисистов. Ранее стали известны составы групп.

Поделись:
Теги: Даниил Медведев, Большая тройка, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь