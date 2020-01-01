Джокович: Если зрители будут больше поддерживать Федерера, я приму это

Сербский теннисист считает, что швейцарец заслужил любовь фанатов.

Вторая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал предстоящий матч против Роджера Федерера на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.

“Я понимаю, почему Роджера так сильно поддерживают болельщики. Федерер есть Федерер. Он заслужил это своими достижениями и личными качествами.

Иногда зрители на твоей стороне, иногда они против тебя. За годы карьеры я научился с этим справляться и принимать это. Если в нашем матче они будут больше поддерживать Роджера, моя реакция останется прежней. Я приму это и буду уважать мнение публики.

Постараюсь сосредоточиться на том, что нужно для победы в матче.

Скажется ли на настрое Федерера его поражение в финале Уимблдона? Может, да, а может, и нет. Я не знаю. Но я на это не рассчитываю“, - приводит слова Джоковича Tennis 365.

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