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Джокович: Если зрители будут больше поддерживать Федерера, я приму это

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Сербский теннисист считает, что швейцарец заслужил любовь фанатов.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Вторая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал предстоящий матч против Роджера Федерера на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.

“Я понимаю, почему Роджера так сильно поддерживают болельщики. Федерер есть Федерер. Он заслужил это своими достижениями и личными качествами.

Иногда зрители на твоей стороне, иногда они против тебя. За годы карьеры я научился с этим справляться и принимать это. Если в нашем матче они будут больше поддерживать Роджера, моя  реакция останется прежней. Я приму это и буду уважать мнение публики.

Постараюсь сосредоточиться на том, что нужно для победы в матче.

Скажется ли на настрое Федерера его поражение в финале Уимблдона? Может, да, а может, и нет. Я не знаю. Но я на это не рассчитываю“, - приводит слова Джоковича Tennis 365.

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами Итогового турнира ATP.

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Теги: теннис, Новак Джокович, Роджер Федерер
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