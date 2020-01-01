Тим назвал имя лучшего теннисиста в мире

Австриец выделил своего коллегу Новака Джоковича.

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал предстоящий матч с сербом Новаком Джоковичем в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP.

Я думаю, что сейчас Джокович - лучший теннисист в мире. Он доказал это в Париже, где легко выиграл титул, даже не показывая своей лучшей игры. Его уровень настолько хорош.

Пожалуй, сейчас матч с Новаком - это самое большое испытание“, - цитирует Тима официальный сайт тура.

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