Две украинские теннисистки выступят на турнире серии WTA Series в Хьюстоне

Катарина Завацкая и Ангелина Калинина заявились на соревнования в США.

Две украинские теннисистки Катарина Завацкая и Ангелина Калинина выступят на турнире WTA 125k Series в Хьюстоне (штат Техас, США).

Катарина Завацкая пропустит стартовый раунд и во втором круге сыграет с Энн Ли из США.

Ангелина Калинина в первом круге встретится с американкой Грейс Мин.

Напомним, что на прошлой неделе украинки успешно выступили на турнире серии ITF в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Катарина дошла до полуфинала соревнований, а Ангелина стала финалисткой турнира.