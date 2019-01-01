Переключиться на мобильную версию

Две украинские теннисистки выступят на турнире серии WTA Series в Хьюстоне

Комментариев: 0
Катарина Завацкая и Ангелина Калинина заявились на соревнования в США.
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая
Getty Images

Две украинские теннисистки Катарина Завацкая и Ангелина Калинина выступят на турнире WTA 125k Series в Хьюстоне (штат Техас, США).

Катарина Завацкая пропустит стартовый раунд и во втором круге сыграет с Энн Ли из США.

Ангелина Калинина в первом круге встретится с американкой Грейс Мин.

Напомним, что на прошлой неделе украинки успешно выступили на турнире серии ITF в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Катарина дошла до полуфинала соревнований, а Ангелина стала финалисткой турнира.

Поделись:
Теги: теннис, Ангелина Калинина, Катарина Завацкая
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: btu.org.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь