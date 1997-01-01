Сборная Франции по теннису стала победителем Кубка Федерации

Француженки обыграли Австралию и в третий раз в истории выиграли турнир.

Сборная Франции стала обладателем Кубка Федерации, финал которого был сыгран в австралийском городе Перт.

Француженки добыли победу над Австралией во главе с первой ракеткой мира Эшли Барти в пяти матчах – 3:2. Победитель должен был определиться в парном матче, в котором француженки Каролин Гарсия и Кристина Младенович обыграли хозяек корта Эшли Барти и Саманту Стосур со счетом 6:4, 6:3.

Это был шестой финал для Франции в командном турнире (первый с 2016 года), в котором сборная выиграла третий титул. В 1997 году француженки впервые стали чемпионками соревнований, обыграв в финале Нидерланды 4-1, а в 2003 году они победили представительниц США с аналогичным счетом.