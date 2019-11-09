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Калинина вышла в финал турнира в Лас-Вегасе

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Ангелина уверенно обыграла Кэтрин Себов.
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина
Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в финал турнира ITF в Лас-Вегасе (США). Наша спортсменка одержала победу над представительницей Канады Кэтрин Себов.

Поединок продолжался 1 час 14 минут и завершился со счетом 6:3, 6:0. В первом сете украинская теннисистка уступала со счетом 2:1, после чего выиграла 11 из 12-ти геймов. Всего же за время матча Калинина сделала пять брейк-поинтов.

Соперница Калининой определится в матче между украинкой Катариной Завацкой и японкой Майо Хиби.

Также ознакомьтесь с обновленным рейтингом WTA.

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Теги: Ангелина Калинина, ITF, теннис
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