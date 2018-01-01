Джокович: Не понимаю, как Федерер остается на вершине и находит время на детей

Новак отметил умение швейцарца оставаться успешным, несмотря на различные факторы.

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал борьбу со швейцарцем Рафаэлем Надалем за первое место рейтинга ATP по итогам сезона.

"Самыми важными титулами для любого теннисиста являются трофеи турниров Большого шлема и первенство в рейтинге ATP. Это очень важно. Чтобы не было никаких проблем, нужно быть полностью здоровым. При этом необходимо находить время и на семью, о чем говорил Федерер.

Вообще не понимаю, как он остается в топе и умудряется воспитывать четверых детей. У меня двое, но мне с ними очень тяжело. Мне и с двумя тяжело", - приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Напомним, что Джокович и Федерер попали в одну группу на Итоговом турнире ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября.