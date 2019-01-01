Надаль рассказал о своих целях на Итоговом турнире ATP

Испанский теннисист хочет выиграть титул в Лондоне.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль, несмотря на травму живота, позитивно настроен на Итоговый турнир ATP.

“Мне нужно выигрывать день за днем. Я не знал, смогу ли сыграть в Лондоне, где я не выступал последние пару лет. Очень надеюсь, что к старту турнира я буду готов на 100%. Пока я подаю очень медленно, хотя хорошо сыграл в Париже.

Моя главная цель - быть здоровым. На этом турнире с самого первого матча приходится встречаться с сильными соперниками, поэтому важно быть полностью готовым.

Я квалифицировался на этот турнир в течение 15 лет, но не считал, сколько раз сумел завершить соревнования. Хотел бы выиграть титул“, - цитирует испанца Reuters.

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