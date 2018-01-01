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Калинина пробилась в следующий круг на турнире в Лас-Вегасе

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Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал соревнований.
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина
Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в четвертьфинал турнира серии ITF в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В поединке второго раунда наша спортсменка в трех сетах обыграла представительницу Венгрии Фанни Штоллар.

Лас-Вегас. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) - Фанни Штоллар (Венгрия, WC) 6:7 (3), 6:1, 6:4

Матч продолжался 2 часа и 11 минут. За это время Ангелина дважды сделала два эйса, допустила семь двойных ошибок и проиграла три гейма на собственной подаче.

В четвертьфинале соревнований украинка встретится с американкой Варварой Лепченко.

Отметим, что борьбу на турнире также продолжает еще одна представительница Украины - Катарина Завацкая.

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Теги: теннис, Ангелина Калинина
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