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Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Лас-Вегасе

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Украинка в двух сетах обыграла представительницу Люксембурга.
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая в двух сетах справилась с Мэнди Минеллой из Люксембурга в рамках матча второго круга на турнире серии ITF в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Лас-Вегас. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина, 3) - Мэнди Минелла (Люксембург) 7:5, 6:3

Матч продолжался 1 час и 42 минуты. 

В четвертьфинале Катарина встретится с Керолайн Доулхайд из США.

Ранее Завацкая обыграла американку Катерину Стюарт.

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Теги: теннис, Катарина Завацкая
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