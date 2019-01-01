Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Лас-Вегасе
Украинка в двух сетах обыграла представительницу Люксембурга.
Украинская теннисистка Катарина Завацкая в двух сетах справилась с Мэнди Минеллой из Люксембурга в рамках матча второго круга на турнире серии ITF в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Лас-Вегас. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина, 3) - Мэнди Минелла (Люксембург) 7:5, 6:3
Матч продолжался 1 час и 42 минуты.
В четвертьфинале Катарина встретится с Керолайн Доулхайд из США.
Ранее Завацкая обыграла американку Катерину Стюарт.
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