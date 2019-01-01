Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Лас-Вегасе

Украинка в двух сетах обыграла представительницу Люксембурга.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в двух сетах справилась с Мэнди Минеллой из Люксембурга в рамках матча второго круга на турнире серии ITF в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Лас-Вегас. Второй круг

Катарина Завацкая (Украина, 3) - Мэнди Минелла (Люксембург) 7:5, 6:3



Матч продолжался 1 час и 42 минуты.



В четвертьфинале Катарина встретится с Керолайн Доулхайд из США.

Ранее Завацкая обыграла американку Катерину Стюарт.