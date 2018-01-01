Циципас: Роджер, Рафа и Новак не могут выигрывать постоянно

Грек надеется стать мировой звездой тенниса.

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас поделился ожиданиями от Итогового турнира ATP, который стартует 10 ноября в Лондоне.

“Рано или поздно мы станем свидетелями изменений. Роджер, Рафа и Новак не могут выигрывать постоянно.

Я понимаю, для того, чтобы увидеть себя в одном ряду с ними, мне нужно пройти через многое - боль, шумиху и борьбу. Я очень сильно переживаю. Взволнован мыслью, что у меня может получиться.

Отметим, что Циципас попал в первую группу, где встретится с Надалем.

Ранее он сделал заявление, что хочет сместить Большую тройку.