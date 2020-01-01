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Джокович хочет вернуться на первую строчку мирового рейтинга до конца сезона

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Сербский теннисист планирует успешно выступить на Итоговом турнире ATP.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Вторая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал предстоящий Итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября. Серб планирует хорошо выступить на соревнованиях, чтобы вернуть себе статус первого номера рейтинга.

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“Возвращение на первую строчку - очень сложная задача, учитывая, какие у меня будут конкуренты. Если мне удастся второй сезон подряд завершить год в качестве первой ракетки мира, это будет фантастичным результатом.

Это и есть моя мотивация и цель каждый день“, - приводит слова Джоковича Reuters

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами Итогового турнира ATP.

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Теги: теннис, Новак Джокович, ATP, Итоговый турнир ATP
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