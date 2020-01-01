Джокович хочет вернуться на первую строчку мирового рейтинга до конца сезона

Сербский теннисист планирует успешно выступить на Итоговом турнире ATP.

Вторая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал предстоящий Итоговый турнир ATP, который пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября. Серб планирует хорошо выступить на соревнованиях, чтобы вернуть себе статус первого номера рейтинга.

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“Возвращение на первую строчку - очень сложная задача, учитывая, какие у меня будут конкуренты. Если мне удастся второй сезон подряд завершить год в качестве первой ракетки мира, это будет фантастичным результатом.

Это и есть моя мотивация и цель каждый день“, - приводит слова Джоковича Reuters.

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами Итогового турнира ATP.