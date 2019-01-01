Марченко потерпел поражение во втором круге турнира в Братиславе

Вторая ракетка Украины проиграл поляку Камилу Майхржаку.

Украинский теннисист Илья Марченко в матче второго раунда турнира серии Challanger в Братиславе (Словакия) уступил представителю Польши Камилу Майхржаку - 6:7 (4), 0:6

Матч продолжался около 70 минут. В первом сете украинец уступил поляку на тай-брейке. Во второй партии второй ракетке Украины не удалось выиграть ни одного гейма.

Ранее турнир в Братиславе покинул еще один украинец - Сергей Стаховский.