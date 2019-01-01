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Бывший тренер Федерера: Роджер имел большие проблемы с контролем эмоций

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Швейцарец не умел контролировать эмоции.
Пол Аннакон
Пол Аннакон
Getty Images

Бывший тренер Роджера Федерера Пол Аннакон заявил, что у швейцарца были проблемы с контролированием эмоций. 

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“Когда мы начали обсуждать это, Роджер осознал, что из-за нехватки контроля над эмоциями он не мог в ясном уме проводить важные розыгрыши. Он решил, что нужно начать контролировать себя и не давать эмоциям взять вверх.

Такая проблема есть в каждом виде спорта. Нужно сохранять мотивацию и позитивный настрой. Но сложно принимать решения, если твой разум затуманен.

Роджер сам научился себя контролировать, потому что понял, что из-за эмоций упускает слишком много возможностей“, - приводит слова Аннакона Tennis World USA. 

Отметим, что Федерер занимает третью строчку лучших теннисистов.

Напомним, что швейцарец попал во вторую группу на Итоговом турнире.

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Теги: Пол Аннакон, Роджер Федерер, теннис
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