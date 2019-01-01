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Свитолина и Ястремская вошли в топ-20 рейтинга по количеству эйсов в 2019 году

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Украинские теннисистки в этом сезоне отлично продемонстрировали свое умение подавать на вылет.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images/ATP Tour

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская попали в число лидеров по количеству эйсов по итогам текущего сезона на турнирах серии WTA и Grand Slam.

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Первая ракетка Украины заняла 13 место в списке. На счету Элины 229 эйсов при 184 двойных ошибках за 61 матч. В прошлом году Свитолина отметилась 205 подачами на вылет при 122 двойных за 59 поединков и также была на 13 месте.

Даяна Ястремская, в свою очередь, впервые выступала только на турнирах WTA и Grand Slam и расположилась на 18 позиции. В активе 19-летней украинки 195 эйсов при 262 двойных ошибки за 52 матча.

Лидером по количеству эйсов за сезон стала вторая ракетка мира Каролина Плишкова. На счету представительницы Чехии 488 подачи на вылет при 213 двойных ошибках. Плишкова провела за год 67 матчей.

На втором месте оказалась Кики Бертенс из Нидерландов- 457 эйсов при 347 двойных ошибках. Тройку лучших замкнула первая ракетка мира Эшли Барти. Австралийка записала в свой актив 409 подач на вылет при 201 двойной ошибке.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Даяна Ястремская
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Источник: btu.org.ua

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