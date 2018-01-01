Итоговый турнир ATP: расписание и результаты матчей
Финал Мирового тура ATP - ежегодный теннисный турнир среди мужчин, завершающий профессиональный сезон. В турнире участвуют игроки, показавшие лучшие результаты в текущем году. Проводится совместно Ассоциацией теннисистов-профессионалов и Международной федерацией тенниса. Пятый, вслед за турнирами Большого шлема, по значимости личный турнир в мужском теннисе. C 2009 года соревнования проходят в Лондоне на хардовых кортах.
На первом этапе проводятся матчи по круговой системе в двух подгруппах - Андре Агасси (группа А) и Бьорна Борга (группа B). Теннисисты, посеянные под первыми двумя номерами, разводятся по разным группам. Теннисисты, посеянные под номерами 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8 соответственно образуют три пары, в которых проводится жеребьевка – по ее результатам они распределяются по группам.
Спортсмены, занявшие первые два места в своей группе, выходят в 1/2 финала. Победители полуфиналов встречаются в финальном матче. Третье место не разыгрывается. Считается, что такая система, где проигрыш одного матча не означает выбывания из турнира, позволяет получить более объективные результаты.
Nitto ATP Finals
Даты: 10-17 ноября
Призовой фонд: $ 9,000,000
Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)
Участники: Рафаэль Надаль (1), Новак Джокович (2), Роджер Федерер (3), Даниил Медведев (4), Доминик Тим (5), Стефанос Циципас (6), Александр Зверев (7), Маттео Берреттини (8).
Группа Андре Агасси (Группа А):
Рафаэль Надаль (Испания)
Даниил Медведев (Россия)
Стефанос Циципас (Греция)
Александр Зверев (Германия)
Группа Бьорна Борга (Группа B):
Новак Джокович (Сербия)
Роджер Федерер (Швейцария)
Доминик Тим (Австрия)
Маттео Берреттини (Италия)
Расписание и результаты матчей:
Групповой этап.
10 ноября, воскресенье
16:00 Новак Джокович (Сербия, 2) - Маттео Берреттини (Италия, 8)
22:00 Роджер Федерер (Швейцария, 3) - Доминик Тим (Австрия, 5)
11 ноября, понедельник
16:00 Даниил Медведев (Россия, 4) - Стефанос Циципас (Греция, 6)
22:00 Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Александр Зверев (Германия, 7)
12 ноября, вторник
13 ноября, среда
14 ноября, четверг
15 ноября, пятница
Полуфинал
16 ноября, суббота
Финал
17 ноября, воскресенье
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