Итоговый турнир ATP: расписание и результаты матчей

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужского теннисного турнира Nitto ATP Finals.

Финал Мирового тура ATP - ежегодный теннисный турнир среди мужчин, завершающий профессиональный сезон. В турнире участвуют игроки, показавшие лучшие результаты в текущем году. Проводится совместно Ассоциацией теннисистов-профессионалов и Международной федерацией тенниса. Пятый, вслед за турнирами Большого шлема, по значимости личный турнир в мужском теннисе. C 2009 года соревнования проходят в Лондоне на хардовых кортах.

На первом этапе проводятся матчи по круговой системе в двух подгруппах - Андре Агасси (группа А) и Бьорна Борга (группа B). Теннисисты, посеянные под первыми двумя номерами, разводятся по разным группам. Теннисисты, посеянные под номерами 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8 соответственно образуют три пары, в которых проводится жеребьевка – по ее результатам они распределяются по группам.

Спортсмены, занявшие первые два места в своей группе, выходят в 1/2 финала. Победители полуфиналов встречаются в финальном матче. Третье место не разыгрывается. Считается, что такая система, где проигрыш одного матча не означает выбывания из турнира, позволяет получить более объективные результаты.

Nitto ATP Finals

Даты: 10-17 ноября

Призовой фонд: $ 9,000,000

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Участники: Рафаэль Надаль (1), Новак Джокович (2), Роджер Федерер (3), Даниил Медведев (4), Доминик Тим (5), Стефанос Циципас (6), Александр Зверев (7), Маттео Берреттини (8).

Группа Андре Агасси (Группа А):

Рафаэль Надаль (Испания)

Даниил Медведев (Россия)

Стефанос Циципас (Греция)

Александр Зверев (Германия)

Группа Бьорна Борга (Группа B):

Новак Джокович (Сербия)

Роджер Федерер (Швейцария)

Доминик Тим (Австрия)

Маттео Берреттини (Италия)

Расписание и результаты матчей:

Групповой этап.

10 ноября, воскресенье

16:00 Новак Джокович (Сербия, 2) - Маттео Берреттини (Италия, 8)

22:00 Роджер Федерер (Швейцария, 3) - Доминик Тим (Австрия, 5)

11 ноября, понедельник

16:00 Даниил Медведев (Россия, 4) - Стефанос Циципас (Греция, 6)

22:00 Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Александр Зверев (Германия, 7)

12 ноября, вторник

13 ноября, среда

14 ноября, четверг

15 ноября, пятница

Полуфинал

16 ноября, суббота

Финал

17 ноября, воскресенье