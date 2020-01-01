Надаль: Я счастлив, что сумел вновь вернуться на первую строчку
Испанец сумел обойти серба.
Первая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал возвращение на первую строчку рейтинга ATP.
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“Я очень доволен сезоном. Начало получилось очень сложным, но я сумел вновь вернуться на первую строчку, выступая на высоком уровне.
Я горжусь этим сезоном“, - цитирует Надаля официальный сайт тура.
Отметим, что Надаль примет участие на Итоговом турнире.
Ранее сообщалось, что испанец на Итоговом турнире попал в группу А.
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