Надаль: Я счастлив, что сумел вновь вернуться на первую строчку

Испанец сумел обойти серба.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал возвращение на первую строчку рейтинга ATP.

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“Я очень доволен сезоном. Начало получилось очень сложным, но я сумел вновь вернуться на первую строчку, выступая на высоком уровне.

Я горжусь этим сезоном“, - цитирует Надаля официальный сайт тура.

Отметим, что Надаль примет участие на Итоговом турнире.

Ранее сообщалось, что испанец на Итоговом турнире попал в группу А.