Переключиться на мобильную версию

Надаль: Я счастлив, что сумел вновь вернуться на первую строчку

Комментариев: 0
Испанец сумел обойти серба.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал возвращение на первую строчку рейтинга ATP. 

Читай также: Джокович рассказал, когда планирует завершить карьеру

“Я очень доволен сезоном. Начало получилось очень сложным, но я сумел вновь вернуться на первую строчку, выступая на высоком уровне.

Я горжусь этим сезоном“, - цитирует Надаля официальный сайт тура. 

Отметим, что Надаль примет участие на Итоговом турнире.

Ранее сообщалось, что испанец на Итоговом турнире попал в группу А.

Поделись:
Теги: Рафаэль Надаль, теннис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь