Свитолина - о финале Итогового турнира: Я упустила свои шансы

Украинка не смогла ничего противопоставить своей сопернице в финале Итогового турнира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась мнением по поводу поражения в финальном матче Итогового турнира WTA в Шэньчжэне с австралийкой Эшли Барти со счетом 4:6, 3:6.

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“Думаю, Барти провела чудесный поединок. Она была в игре на все сто процентов. Мне было очень сложно играть против нее.

В первом сете у меня была одна маленькая возможность. Но к сожалению, Барти сыграла отлично. У меня не было больше шансов вернуться в игру. Все в первом сете случилось очень быстро.

Во второй партии игра состояла из взлетов и падений. Но в целом Барти действовала великолепно. Мне было сложно что-то сделать против нее.

Я упустила свои шансы, это и стало ключевым. Но Эшли не просто так является первой ракеткой мира“, - цитирует Свитолину ASAP Sports.

Ранее сообщалось, что Свитолина заработала рекордные призовые турнира.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео обзор поединка.