Свитолина - о финале Итогового турнира: Я упустила свои шансы
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась мнением по поводу поражения в финальном матче Итогового турнира WTA в Шэньчжэне с австралийкой Эшли Барти со счетом 4:6, 3:6.
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“Думаю, Барти провела чудесный поединок. Она была в игре на все сто процентов. Мне было очень сложно играть против нее.
В первом сете у меня была одна маленькая возможность. Но к сожалению, Барти сыграла отлично. У меня не было больше шансов вернуться в игру. Все в первом сете случилось очень быстро.
Во второй партии игра состояла из взлетов и падений. Но в целом Барти действовала великолепно. Мне было сложно что-то сделать против нее.
Я упустила свои шансы, это и стало ключевым. Но Эшли не просто так является первой ракеткой мира“, - цитирует Свитолину ASAP Sports.
Ранее сообщалось, что Свитолина заработала рекордные призовые турнира.
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