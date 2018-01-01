Стали известны результаты жеребьевки Итогового турнира ATP

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович попал в одну группу со швейцарцем Роджером Федерером.

Во Лондоне прошла жеребьевка группового этапа Итогового турнира сезона ATP. По ее итогам 8 участников были разбиты на две группы.

Группа Андре Агасси (Группа А):

Рафаэль Надаль (Испания)

Даниил Медведев (Россия)

Стефанос Циципас (Греция)

Александр Зверев (Германия)

Группа Бьорна Борга (Группа Б):

Новак Джокович (Сербия)

Роджер Федерер (Швейцария)

Доминик Тим (Австрия)

Маттео Берреттини (Италия)

Cоревнования пройдут в столице Великобритании с 10 по 17 ноября. Отметим, что действующим победителем турнира является немец Александр Зверев. В прошлом году он в двух сетах победил Новака Джоковича (6:4, 6:3).