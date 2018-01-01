Стали известны результаты жеребьевки Итогового турнира ATP
Экс-первая ракетка мира Новак Джокович попал в одну группу со швейцарцем Роджером Федерером.
Во Лондоне прошла жеребьевка группового этапа Итогового турнира сезона ATP. По ее итогам 8 участников были разбиты на две группы.
Группа Андре Агасси (Группа А):
Рафаэль Надаль (Испания)
Даниил Медведев (Россия)
Стефанос Циципас (Греция)
Александр Зверев (Германия)
Группа Бьорна Борга (Группа Б):
Новак Джокович (Сербия)
Роджер Федерер (Швейцария)
Доминик Тим (Австрия)
Маттео Берреттини (Италия)
Cоревнования пройдут в столице Великобритании с 10 по 17 ноября. Отметим, что действующим победителем турнира является немец Александр Зверев. В прошлом году он в двух сетах победил Новака Джоковича (6:4, 6:3).
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