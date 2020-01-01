Джокович рассказал, когда планирует завершить карьеру

Сербский теннисист не думает о конкретном рекорде.

Вторая ракетка мира Новак Джокович признался, что не планирует в ближайшее время завершать карьеру.

“Сложно выбрать рекорд, какой я хотел бы побить. Я думаю, что я в любом случае еще долго буду играть в теннис. Не знаю, сколько именно, но я хочу еще играть. Надеюсь, что вы меня еще будете видеть долго“, - цитирует серба Tennis 365.

Напомним, Рафаэль Надаль обошел Новака Джоковича в рейтинге ATP.