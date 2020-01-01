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Джокович рассказал, когда планирует завершить карьеру

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Сербский теннисист не думает о конкретном рекорде.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Вторая ракетка мира Новак Джокович признался, что не планирует в ближайшее время завершать карьеру.

“Сложно выбрать рекорд, какой я хотел бы побить. Я думаю, что я в любом случае еще долго буду играть в теннис. Не знаю, сколько именно, но я хочу еще играть. Надеюсь, что вы меня еще будете видеть долго“, - цитирует серба Tennis 365. 

Напомним, Рафаэль Надаль обошел Новака Джоковича в рейтинге ATP.

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Теги: теннис, Новак Джокович
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