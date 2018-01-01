Надаль решил поехать на Итоговый турнир ATP

Первая ракетка мира посоветовался с врачами и принял решение попробовать свои силы в заключительном турнире сезона.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который на данный момент является первой ракеткой мира, принял решение приехать в Лондон на Итоговый турнир ATP.

Как сообщает журналист Рафаэль Плаза на своей страничке в Twitter, Надаль сделал МРТ и проконсультировался с врачом по поводу травмы мышц живота, полученной на турнире в Париже на прошлой неделе.

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Врачи не увидели проблемы в том, чтобы испанец сыграл на соревнованиях. Таким образом, в Лондоне Надаль попытается отстоять звание первой ракетки мира, а серб Новак Джокович, в свою очередь, попытается вновь вернуться на вершину.

Ранее Рафаэль Надаль рассказал о своих планах на будущее.