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Надаль решил поехать на Итоговый турнир ATP

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Первая ракетка мира посоветовался с врачами и принял решение попробовать свои силы в заключительном турнире сезона.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который на данный момент является первой ракеткой мира, принял решение приехать в Лондон на Итоговый турнир ATP.

Как сообщает журналист Рафаэль Плаза на своей страничке в Twitter, Надаль сделал МРТ и проконсультировался с врачом по поводу травмы мышц живота, полученной на турнире в Париже на прошлой неделе.

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Врачи не увидели проблемы в том, чтобы испанец сыграл на соревнованиях. Таким образом, в Лондоне Надаль попытается отстоять звание первой ракетки мира, а серб Новак Джокович, в свою очередь, попытается вновь вернуться на вершину.

Ранее Рафаэль Надаль рассказал о своих планах на будущее.

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль, Итоговый турнир, итоговый турнир, ATP
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