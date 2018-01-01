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Марченко вышел во второй круг турнира в Братиславе

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Украинец за два часа справился с бывшим соотечественником.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Вторая ракетка Украины Илья Марченко пробился во второй раунд турнира серии Challenger в Братиславе (Словакия). 

На старте основной сетки соревнований наш спортсмен оказался сильнее экс-соотечественника, сейчас представляющего Казахстан Александра Недовесова.

Первый круг
Илья Марченко (Украина, Q) - Александр Недовесов (Казахстан) - 7-5, 7-6 (2)

Матч продолжался 1 час и 50 минут. В первом сете Марченко лидировал 5-1, но дальше проиграл 4 гейма подряд. Украинцу удалось оформить брейк и довести партию до победы. Во втором сете Илья оказался сильнее представителя Казахстана на тай-брейке.

Во втором раунде украинец сыграет против Камила Майхржак из Польши.

Ранее во второй круг турнира в Словакии пробился другой представитель Украины - Сергей Стаховский.

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Теги: теннис, Илья Марченко
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