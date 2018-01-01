Марченко вышел во второй круг турнира в Братиславе

Украинец за два часа справился с бывшим соотечественником.

Вторая ракетка Украины Илья Марченко пробился во второй раунд турнира серии Challenger в Братиславе (Словакия).

На старте основной сетки соревнований наш спортсмен оказался сильнее экс-соотечественника, сейчас представляющего Казахстан Александра Недовесова.

Первый круг

Илья Марченко (Украина, Q) - Александр Недовесов (Казахстан) - 7-5, 7-6 (2)



Матч продолжался 1 час и 50 минут. В первом сете Марченко лидировал 5-1, но дальше проиграл 4 гейма подряд. Украинцу удалось оформить брейк и довести партию до победы. Во втором сете Илья оказался сильнее представителя Казахстана на тай-брейке.



Во втором раунде украинец сыграет против Камила Майхржак из Польши.

Ранее во второй круг турнира в Словакии пробился другой представитель Украины - Сергей Стаховский.