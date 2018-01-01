Барти: Меня пугает, что я - лидер мирового тенниса

Австралийка отметила, что ее главная радость в том, что она стала лучшей версией себя.

Первая ракетка мира Эшли Барти поделилась эмоциями от проведенного сезона и того, что она стала лидером мирового тенниса.

"Думать о проделанном с возвращения в тур пути очень страшно. Я во всех аспектах прибавила в 10 раз в этом году. Были сложные моменты и трудные решения, но я ни о чем не сожалею за эти три года работы. Я полностью вложилась в свою жизнь и карьеру.

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Сейчас я счастлива не благодаря титулам и достижениям. Для меня важно то, что я стала лучшей версией самой себя. Это самое главное. Статус лидера мирового тенниса? Меня это очень пугает, правда.

Честно говоря, это страшно и, при этом, интересно. Всю жизнь я работала, чтобы достичь такого уровня. Каждый день - новые трудности, новые события. Это здорово", - приводит слова Барти официальный сайт WTA.

Напомним, Эшли Барти завершила сезон в качестве первой ракетки мира. В своем последнем матче австралийка победила Элину Свитолину и стала триумфатором Итогового турнира WTA.

Ранее сообщалось, что Эшли Барти заработала рекордные призовые в истории тенниса.