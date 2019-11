Клийстерс отложила свое возвращение

Бельгийская теннисистка Ким Клейстерс, ранее анонсировавшая возобновление профессиональной карьеры после семилетней паузы, заявила, что пока вынуждена отложить свое возвращение.

“Мне пришлось принять решение, что в январе я не смогу участвовать в турнирах. Сейчас я прохожу реабилитацию и залечиваю травму колена.

Это неудача, но я полна решимости снова вернуться на корт. Я очень ценю вашу поддержку“, - написала спортсменка на своей странице в Twitter.

I’ve had to make the decision that I will not be able to compete in January. I am undergoing rehab and treatment for a knee injury. It’s a setback but I’m determined as ever to get back to the game I love. I really appreciate all your support and encouragement.