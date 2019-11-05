Переключиться на мобильную версию

Свитолина заработала рекордные призовые в 2019 году

Комментариев: 2
По сумме призовых украинка стала пятой среди представительниц женского тура.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заработала рекордную сумму призовых в 2019 году.

Читай также: Свитолина: Особенно приятно, когда заканчиваешь сезон с первой ракеткой мира

Как сообщает tennisua.org, общая сумма призовых украинки в 2019 году составила чуть более 6 миллионов долларов. Для сравнения - в прошлом году Свитолина заработала немногим больше 4 миллионов. Всего же за карьеру Элина заработала более 19 миллионов долларов.

Стоит сказать, что украинка стала пятой среди представительниц женского тура по сумме призовых в 2019 году:

1. Эшли Барти - 11 307 587 долларов;
2. Симона Халеп - 6 942 442 долларов;
3. Наоми Осака - 6 788 282 долларов;
4. Бьянка Андрееску - 6 504 150 долларов;
5. Элина Свитолина - 6 126 335 долларов.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина завершила сезон на шестой строчке мирового рейтинга.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, призовые, WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  05.11.2019, 07:54
Оценка:  +1
гость
Деньги ей нужны, без них её с такой внешностью траxaть никто не станет. А вообще сейчас женский теннис xyйня, это не 90тые-2005гг .
Антибес    05.11.2019, 07:54
Оценка:  0
Антибес
Вот что животворящий чёрный"питон"Монфиса делает!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь