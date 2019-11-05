Свитолина заработала рекордные призовые в 2019 году

По сумме призовых украинка стала пятой среди представительниц женского тура.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина заработала рекордную сумму призовых в 2019 году.

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Как сообщает tennisua.org, общая сумма призовых украинки в 2019 году составила чуть более 6 миллионов долларов. Для сравнения - в прошлом году Свитолина заработала немногим больше 4 миллионов. Всего же за карьеру Элина заработала более 19 миллионов долларов.

Стоит сказать, что украинка стала пятой среди представительниц женского тура по сумме призовых в 2019 году:

1. Эшли Барти - 11 307 587 долларов;

2. Симона Халеп - 6 942 442 долларов;

3. Наоми Осака - 6 788 282 долларов;

4. Бьянка Андрееску - 6 504 150 долларов;

5. Элина Свитолина - 6 126 335 долларов.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина завершила сезон на шестой строчке мирового рейтинга.