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Стаховский вышел во второй круг турнира в Братиславе

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В стартовом матче украинец обыграл представителя Венгрии.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский успешно стартовал на хардовом турнире серии Challenger в Братиславе (Словакия).

В первом раунде украинец в двух сетах обыграл венгра Аттилу Балажа.

Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) - Аттила Балаж (Венгрия) - 6:4, 6:4

Матч продолжался 1 час и 20 минут. Судьбу первой партии решил один брейк, а во втором сете Сергей на 2 брейка соперника ответил 3.

Во втором круге Стаховский сыграет против итальянца Стефано Травальи.

Ранее сообщалось, что в основную сетку соревнований в Братиславе пробился еще один представитель Украины - Илья Марченко.

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Теги: теннис, Сергей Стаховский
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