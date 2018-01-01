Стаховский вышел во второй круг турнира в Братиславе

В стартовом матче украинец обыграл представителя Венгрии.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский успешно стартовал на хардовом турнире серии Challenger в Братиславе (Словакия).

В первом раунде украинец в двух сетах обыграл венгра Аттилу Балажа.

Первый круг

Сергей Стаховский (Украина) - Аттила Балаж (Венгрия) - 6:4, 6:4

Матч продолжался 1 час и 20 минут. Судьбу первой партии решил один брейк, а во втором сете Сергей на 2 брейка соперника ответил 3.

Во втором круге Стаховский сыграет против итальянца Стефано Травальи.

Ранее сообщалось, что в основную сетку соревнований в Братиславе пробился еще один представитель Украины - Илья Марченко.