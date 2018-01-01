Марченко пробился в основную сетку турнира в Словакии

Украинский теннисист в трех сетах обыграл Мишу Зверева.

Вторая ракетка Украины Илья Марченко вышел в основную сетку турнира серии Challenger в Братиславе (Словакия). В финале отбора наш спортсмен в трех сетах справился с представителем Германии Мишей Зверевым.

Квалификация. Финал

Илья Марченко (Украина, 1) - Миша Зверев (Германия) - 3:6, 6:2, 6:2



Матч продолжался полтора часа. За это время украинец 7 раз подал на вылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов.



В первом круге соревнований Илья сыграет с Александром Недовесовым из Казахстана или французом Константом Лестьеном.

На прошлой неделе Марченко дошел до четвертьфинала турнира в Германии.