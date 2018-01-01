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Марченко пробился в основную сетку турнира в Словакии

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Украинский теннисист в трех сетах обыграл Мишу Зверева.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Вторая ракетка Украины Илья Марченко вышел в основную сетку турнира серии Challenger в Братиславе (Словакия). В финале отбора наш спортсмен в трех сетах справился с представителем Германии Мишей Зверевым.

Квалификация. Финал
Илья Марченко (Украина, 1) - Миша Зверев (Германия) - 3:6, 6:2, 6:2

Матч продолжался полтора часа. За это время украинец 7 раз подал на вылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов.

В первом круге соревнований Илья сыграет с Александром Недовесовым из Казахстана или французом Константом Лестьеном.

На прошлой неделе Марченко дошел до четвертьфинала турнира в Германии.

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Теги: теннис, Илья Марченко, Миша Зверев
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