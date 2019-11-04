Ястремская: Это был непростой сезон

Украинка поблагодарила всех за поддержку.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская подвела итоги сезона.

“Это был непростой сезон для меня, полный испытаний, свершений и достижений.

Сегодня я хотела бы вспомнить всех, кто помогал и шел вместе со мной: моих родителей, моих родных, моих тренеров, моих агентов и спонсоров.

Отдельно я хотела бы поблагодарить всех своих фанатов и любимых хэйтеров, а также всех тех, кто поддерживал и переживал за меня.

Спасибо всем вам, и ждите анонсов касательно следующего сезона“, - написал Ястремская на своей страницы в Instagram.

Отметим, что вторая ракетка Украины заняла рекордное 22-е место в рейтинге WTA по окончанию сезона.