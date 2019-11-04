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Ястремская: Это был непростой сезон

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Украинка поблагодарила всех за поддержку.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская подвела итоги сезона.

“Это был непростой сезон для меня, полный испытаний, свершений и достижений.

Сегодня я хотела бы вспомнить всех, кто помогал и шел вместе со мной: моих родителей, моих родных, моих тренеров, моих агентов и спонсоров.

Отдельно я хотела бы поблагодарить всех своих фанатов и любимых хэйтеров, а также всех тех, кто поддерживал и переживал за меня.

Спасибо всем вам, и ждите анонсов касательно следующего сезона“, - написал Ястремская на своей страницы в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот и закончился сезон 2019! Это был непростой сезон для меня, полный испытаний, свершений и достижений. 😊Сегодня я хотела бы вспомнить всех, кто помогал и шёл вместе со мной в этом году, всех, кто был рядом и на расстоянии: моих родителей, моих родных, моих тренеров, моих агентов и спонсоров. Отдельно я хотела бы поблагодарить всех своих фанатов и любимых хейтеров, а также всех тех, кто поддерживал и переживал за меня. Спасибо всем вам, и ждите анонсов касательно следующего сезона!🙏🏼🙌🏼 Ось і закінчився сезон 2019! Це був непростий сезон для мене, сповнений випробувань, звершень та досягнень.😊Сьогодні я хотіла би згадати усіх, хто допомагав та йшов разом зі мною у цьому році, усіх тих, хто був поряд та на відстані: моїх батьків, моїх рідних, моїх тренерів, моїх агентів та спонсорів. Окремо я хотіла би подякувати усіх своїх фанатів та улюблених хейтерів, а також усіх, хто підтримував і переживав за мене. Дякую вам, та чекайте анонсів щодо наступного сезону!🙏🏼🙌🏼 And there goes season of 2019! This was a challenging season for me, filled with trials, accomplishments and achievements.😊Today I would like to recall everyone who, despite being close or away, helped and walked along with me during this year: my parents, my relatives, my coaches, my agents and sponsors. Moreover, I would like in particular to thank all my fans and my beloved haters, and everyone of those who supported and worried about me. Big thanks for each and everyone of you and stay tuned for the announcement regarding next season! 🙏🏼🙌🏼

Публикация от Dayana Yastremska (@dayana_yastremskay)

Отметим, что вторая ракетка Украины заняла рекордное 22-е место в рейтинге WTA по окончанию сезона.

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Теги: Даяна Ястремская, теннис
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