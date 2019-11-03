Свитолина: Сейчас мне очень грустно

Украинка расстроена, что упустила возможность сохранить трофей у себя.

Украинская теннисистка Элина Свитолина подвела итоги финального матча Итогового турнира, где уступила австралийки Эшли Барти (4:6, 3:6).

“Барти сыграла отлично, у меня больше не было возможностей вернуться в игру по ходу матча. Все произошло достаточно быстро.

Я немного растеряла свои шансы, в этом была вся разница. С Барти постоянно получаются тяжелые матчи.

Я могу привести и положительные моменты. Но сейчас мне очень грустно“, - приводит слова Свитолиной пресс-служба турнира

Напомним, что на нашем сайте доступно видео обзор финального матча.