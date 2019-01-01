Свитолина: Особенно приятно, когда заканчиваешь сезон с первой ракеткой мира

Украинка поблагодарила всех за поддержку.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина подвела итоги финального поединка с австралийкой Эшли Барти (4:6, 3:6) в рамках Итогового турнира WTA.

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“Для меня это была хорошая неделя во всех смыслах. Мне хочется поздравить Эшли Барти с проведенным хорошим турниром и прекрасным завершением сезона.

Особенно приятно, когда заканчиваешь сезон с первой ракеткой мира.

Мне хочется сказать большое спасибо своей команде, ведь они делали все, чтоб я стала победительницей Итогового турнира.

Спасибо всем за то, что поддерживали меня на протяжение всего сезона“, - приводит слова Свитолиной пресс-служба турнира.

Отметим, что соперница Свитолиной получила рекордный доход.