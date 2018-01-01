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Барти заработала рекордные призовые в истории тенниса после победы над Свитолиной

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Первая ракетка мира обыграла украинку Элину Свитолину в финале Итогового турнира.
Эшли Барти
Эшли Барти
Getty Images

Первая ракетка мира Эшли Барти стала победительницей Итогового турнира WTA, который проходил в Шэньчжэне (Китай).

Обыграв лучшую украинскую теннисистку Элину Свитолину в финале, австралийка заработала рекордные призовые в истории тенниса. За пять поединков, которые провела Барти на Итоговом турнире, она получила 4,42 миллиона долларов.

Стоит отметить что Свитолина суммарно заработала гораздо меньше за свои пять матчей в Шэньжэне, а именно 2,4 миллиона долларов.

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