Барти заработала рекордные призовые в истории тенниса после победы над Свитолиной

Первая ракетка мира обыграла украинку Элину Свитолину в финале Итогового турнира.

Первая ракетка мира Эшли Барти стала победительницей Итогового турнира WTA, который проходил в Шэньчжэне (Китай).

Обыграв лучшую украинскую теннисистку Элину Свитолину в финале, австралийка заработала рекордные призовые в истории тенниса. За пять поединков, которые провела Барти на Итоговом турнире, она получила 4,42 миллиона долларов.

Стоит отметить что Свитолина суммарно заработала гораздо меньше за свои пять матчей в Шэньжэне, а именно 2,4 миллиона долларов.