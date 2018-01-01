Свитолина уступила в финале Итогового турнира

Элина Свитолина не смогла защитить титул чемпионки Итогового турнира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла защитить титул чемпионки Итогового турнира.

Украинка проиграла в финале австралийке Эшли Барти в двух сетах.

Очень напряженным получился первый сет. Теннисистки буквально не давали друг другу вырваться вперед, все время отыгрываясь. Однако первый сет все же остался за Барти со счетом 6:4.

Второй сет был эмоционально другим для Свитолиной. Если в его начале она еще боролась за каждый мяч, то как только Барти вышла вперед, украинка перегорела и сдалась, проиграв 6:3.

Таким образом, Свитолина уступила титул чемпионки Итогового турнира -2019 Эшли Барти.

Итоговый турнир, финал

Эшли Барти (Австралия) - Элина Свитолина (Украина) - 6:4, 6:3