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Свитолина уступила в финале Итогового турнира

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Элина Свитолина не смогла защитить титул чемпионки Итогового турнира.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла защитить титул чемпионки Итогового турнира.

Украинка проиграла в финале австралийке Эшли Барти в двух сетах.

Очень напряженным получился первый сет. Теннисистки буквально не давали друг другу вырваться вперед, все время отыгрываясь. Однако первый сет все же остался за Барти со счетом 6:4.

Второй сет был эмоционально другим для Свитолиной. Если в его начале она еще боролась за каждый мяч, то как только Барти вышла вперед, украинка перегорела и сдалась, проиграв 6:3.

Таким образом, Свитолина уступила титул чемпионки Итогового турнира -2019 Эшли Барти.

Итоговый турнир, финал

Эшли Барти (Австралия) - Элина Свитолина (Украина) - 6:4, 6:3

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Теги: Элина Свитолина, Итоговый турнир WTA, Эшли Барти
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