Свитолина - Барти: прогноз и ставки букмекеров на финал Итогового турнира WTA

Элина Свитолина и Эшли Барти встретятся в финале Итогового турнира WTA. Букмекеры уже определили фаворита предстоящего противостояния.

В воскресенье, 3 ноября, Элина Свитолина (Украина) проведет матч против Эшли Барти (Австралия) в рамках финала Итогового турнира WTA.

Украинка является действующей обладательницей титула, а также имеет положительную статистику личных встреч против нынешней первой ракетки мира - 5:0 в пользу Свитолиной.

В предстоящем поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение представительнице Австралии. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Барти с коэффициентом 1.83, в то время как успех Свитолиной оценили в 2.02.

Эксперты из William Hill считают, что у теннисисток равные шансы в данном противостоянии. Так, на победу действующей чемпионки Итогового турнира WTA и нынешней первой ракетки мира установили коэффициент 1.91.

В букмекерской конторе bet365 установили следующие коэффициенты: победа Барти - 1.80, победа Свитолиной - 2.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция матча Свитолина - Барти, которая начнется в 13:30 по киевскому времени.