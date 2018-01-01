Свитолина - Барти: видео онлайн трансляция финала Итогового турнира WTA

Элина Свитолина сыграет с Эшли Барти в финале Итогового турнира WTA. Следите за противостоянием в видео онлайн трансляции на нашем сайте.

Свитолина - Барти: видео онлайн трансляция матча Getty Images

В воскресенье, 3 ноября, в Шэньчжэне состоится финальный матч Итогового турнира WTA, в котором встретится действующая чемпионка турнира Элина Свитолина и нынешняя первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии.

Встреча начнется не ранее 13:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча:

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча]

Отметим, что статистика личных встреч в пользу украинки - Элина одержала победу во всех пяти предыдущих матчах против Барти.