Свитолина - Барти: видео онлайн трансляция финала Итогового турнира WTA
Элина Свитолина сыграет с Эшли Барти в финале Итогового турнира WTA. Следите за противостоянием в видео онлайн трансляции на нашем сайте.
В воскресенье, 3 ноября, в Шэньчжэне состоится финальный матч Итогового турнира WTA, в котором встретится действующая чемпионка турнира Элина Свитолина и нынешняя первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии.
Встреча начнется не ранее 13:30 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча:
[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча]
Отметим, что статистика личных встреч в пользу украинки - Элина одержала победу во всех пяти предыдущих матчах против Барти.
Полная версия правил