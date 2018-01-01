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Тренер Свитолиной - о деньгах: Если Итоговый турнир не мотивирует, то у вас проблемы

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Эндрю Беттлес и Элина Свитолина / WTA
Эндрю Беттлес и Элина Свитолина / WTA

Тренер первой ракетки Украины Элины Свитолиной Эндрю Беттлс рассказал, что думает о грядущем финале Итогового турнира WTA, где его подопечная сыграет против первого номера в мире Эшли Барти.

"Элина до этого уже защищала большие трофеи в Дубае и Риме, поэтому это придаст ей сил. Украинке очень нравятся корты в Шэньчжэне, она любит этот турнир, и ей очень нравится играть против лучших представительниц тенниса.

Мы не обсуждаем с ней, что можем выиграть рекордные призовые. Если сам чемпионат и 1500 очков в рейтинге недостаточно мотивируют вас, то у меня плохие новости", - приводит слова специалиста  журналист Риим Абулеил в Twitter.

Ранее Свитолина прокомментировала выход в финал, где выступит второй сезон подряд и пожелала здоровья Бенчич.

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