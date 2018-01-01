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Свитолина: Завтра последний матч года, наконец-то

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Элина Свитолина пожелала здоровья своей сопернице, завершившей матч отказом.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал Итогового турнира. В полуфинальном поединке украинка обыграла Белинду Бенчич, которая в третьем сете отказалась продолжать поединок.

Свитолина прокомментировала выход в финал, где выступит второй сезон подряд и пожелала здоровья Бенчич.

"Тяжело играть матч и видеть, как твоя соперница заканчивает борьбу отказом из-за травмы. Это конец сезона, престижный турнир и все хотят хорошо выступить. Я надеюсь, что Бенчич вернется здоровой и еще сильнее.

Я ожидала, что на этом турнире будет тяжело, это последнее соревнование года и завтра пройдет последний матч года. Наконец-то. Надо оставить силы, чтобы снова выиграть турнир", - сказала Свитолина после матча.

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Теги: Элина Свитолина, Итоговый турнир WTA, теннис
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