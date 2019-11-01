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Свитолина - Бенчич: прогноз и ставки букмекеров на полуфинал Итогового турнира WTA

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Букмекеры определили фаворитку матча 1/2 финала в Шэньчжэне.
Свитолина - Бенчич: прогноз и ставки букмекеров
Свитолина - Бенчич: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина продолжает защиту титула на Итоговом турнире WTA, который проходит в китайском Шэньчжэне.

В субботу, 2 ноября, наша спортсменка сыграет в полуфинале против представительницы Швейцарии Белинды Бенчич.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является украинка. Так, в компании Parimatch ставки на победу Свитолиной принимаются с коэффициентом 1.51, в то время как успех Кенин - 2.46.

Букмекерская контора William Hill установила схожие коэффициенты. Триумф Элины оценили в 1.53, а вот в победу швейцарки эксперты верят меньше, принимая ставки на ее победу с коэффициентом 2.50.

Согласны со своими коллегами и эксперты из bet365, которые установили следующие коэффициенты: победа Свитолиной - 1.57, победа Бенчич - 2.37.

Счет в очных встречах между спортсменками 2:1 в пользу швейцарки. 

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Свитолина - Бенчич, которая начнется 2 ноября в 12:30 по киевскому времени.

Напомним, что Свитолина выиграла все три матча в Фиолетовой группе, тогда как Бенчич с двумя победами в активе заняла второе место в Красной группе.

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Теги: теннис, Итоговый турнир WTA, Элина Свитолина, Белинда Бенчич, прогноз, букмекеры, ставки букмекеров
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