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Свитолина - Бенчич: видео онлайн трансляция полуфинала Итогового турнира WTA

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Первая ракетка Украины поборется за выход в финал соревнований.

Свитолина - Бенчич: видео онлайн трансляция
Свитолина - Бенчич: видео онлайн трансляция
Getty Images

В субботу, 2 ноября, украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит свое выступление Итоговом турнире WTA, который проходит в Шэньчжэне (Китай).

Соперницей украинки в 1/2 финала станет представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

Смотрите видео онлайн трансляцию матча Свитолина - Бенчич, которая начнется в 12:30 по киевскому времени:

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

По мнению букмекеров, фавориткой встречи является Свитолина.

Счет в очных встречах между спортсменками 2:1 в пользу швейцарки. 

Напомним, что Свитолина выиграла все три матча в Фиолетовой группе, тогда как Бенчич с двумя победами в активе заняла второе место в Красной группе.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Белинда Бенчич, видео онлайн трансляция, Итоговый турнир WTA
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