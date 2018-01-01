Марченко потерпел поражение в четвертьфинале турнира в Экентале

Украинец не смог добыть путевку в полуфинал соревнований.

Вторая ракетка мира Илья Марченко уступил в четвертьфинале хардового турнира серии Challenger в немецком Экентале. Наш спортсмен в трех сетах уступил представителю Бельгии Стиву Дарсису.

Экенталь. Четвертьфинал

Стив Дарсис (Бельгия) - Илья Марченко (Украина) - 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3

Матч продолжался 2 часа и 32 минуты.

Напомним, накануне в третьем раунде Марченко обыграл чеха Зденека Коларжа.