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Марченко потерпел поражение в четвертьфинале турнира в Экентале

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Украинец не смог добыть путевку в полуфинал соревнований.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Вторая ракетка мира Илья Марченко уступил в четвертьфинале хардового турнира серии Challenger  в немецком Экентале. Наш спортсмен в трех сетах уступил представителю Бельгии Стиву Дарсису.

Экенталь. Четвертьфинал

Стив Дарсис (Бельгия) - Илья Марченко (Украина) - 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3

Матч продолжался 2 часа и 32 минуты.

Напомним, накануне в третьем раунде Марченко обыграл чеха Зденека Коларжа.

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Теги: теннис, Илья Марченко
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