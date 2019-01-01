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Свитолина: Призовые в этом году - большая мотивация для каждого

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Украинка выиграла для своей семьи.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина подвела итоги победы над Софией Кенин на Итоговом турнире WTA.

“Каждый раз, когда я выхожу на корт, то я обязана побеждать. Мои родители меня воспитали так. Я должна всегда выкладываться на 100%.

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Они бы очень рассердились, если бы я просто отдала сопернице этот матч. И моя бабушка тоже бы очень расстроилась.

Конечно, призовые в этом году -  большая мотивация для каждого. Для женского тенниса это отличные новости. Мы двигаемся в правильном направлении.

Знаю стиль игры Бенчич. Она рано атакует, к такой игре нужно быть готовой. Для меня главное сейчас - восстановление“, - приводит слова Свитолиной официальный сайт турнира.

Ранее украинка утверждала, что была счастлива завершить поединок с Кенни в двух сетах.

Отметим, что на нашем сайте доступно видео обзор поединка.

Напомним, что украинка вышла в полуфинал Итогового турнира, где встретится с представительницей Швейцарии.

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Теги: Элина Свитолина, теннис
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