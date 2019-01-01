Свитолина: Призовые в этом году - большая мотивация для каждого
Первая ракетка Украины Элина Свитолина подвела итоги победы над Софией Кенин на Итоговом турнире WTA.
“Каждый раз, когда я выхожу на корт, то я обязана побеждать. Мои родители меня воспитали так. Я должна всегда выкладываться на 100%.
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Они бы очень рассердились, если бы я просто отдала сопернице этот матч. И моя бабушка тоже бы очень расстроилась.
Конечно, призовые в этом году - большая мотивация для каждого. Для женского тенниса это отличные новости. Мы двигаемся в правильном направлении.
Знаю стиль игры Бенчич. Она рано атакует, к такой игре нужно быть готовой. Для меня главное сейчас - восстановление“, - приводит слова Свитолиной официальный сайт турнира.
Ранее украинка утверждала, что была счастлива завершить поединок с Кенни в двух сетах.
Отметим, что на нашем сайте доступно видео обзор поединка.
Напомним, что украинка вышла в полуфинал Итогового турнира, где встретится с представительницей Швейцарии.
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