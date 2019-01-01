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Стало известно имя последней полуфиналистки Итогового турнира WTA

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Каролина Плишкова добыла путевку в 1/2 финала соревнований.
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
Getty Images

Чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала победу в заключительном матче группового Итогового турнира в Шэньчжэнь (Китай). Она в трех сетах справилась с румынкой Симоной Халеп и выиграла путевку в полуфинал соревнований.

Итоговый турнир WTA. Фиолетовая группа
Каролина Плишкова (Чехия, 2) - Симона Халеп (Румыния, 5) - 6:0, 2:6, 6:4

Матч продолжался 1 час 45 минут. На счету чешки 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13. Халеп выполнила 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов.

В полуфинале Плишкова сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти. Во втором полуфинальном матче встретятся украинка Элина Свитолина и Белинда Бенчич из Швейцарии.
 

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Теги: теннис, Итоговый турнир WTA, Каролина Плишкова, Симона Халеп
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