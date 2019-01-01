Свитолина: Я счастлива, что завершила матч с Кенин в двух сетах

Украинская теннисистка отметила, что она старалась бороться за каждое очко.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Софией Кенин в рамках третьего матча группового раунда на Итоговом турнире WTA.

“Еще один матч - еще один тай-брейк. Я очень-очень счастлива, что завершила матч c Кенин в двух сетах. В этом поединке потребовалось много физических сил и я должна была оставаться сильной.



Я старалась фокусироваться на том, что мне нужно делать на корте, и бороться за каждое очко. Иногда ты не играешь в свой самый лучший теннис, и тебе нужно преодолевать эти трудности.

Это как раз то, что я старалась делать, и в конце мне немного за это воздалось. Я играла очень стабильно и старалась хорошо двигаться по корту.



Что я думаю по поводу завтрашнего полуфинала с Белиндой Бенчич? Это будет еще один трудный матч. Постараюсь быть готовой, отдохнуть и подготовиться к полуфиналу“, - заявила украинка.

Напомним, матч Свитолина - Бенчич состоится в субботу, 2 ноября.