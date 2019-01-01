Бенчич: Свитолиной очень подходит корт в Шэньчжэне

Представительница Швейцарии встретится с украинкой в полуфинале Итогового турнира WTA.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала предстоящий матч 1/2 финала Итогового турнира WTA против Элины Свитолиной.

“Свитолина - это теннисистка, которой очень подходит этот корт. На нем удобнее тем, кто больше защищается. Стоит отметить, что Элина может легко перевернуть ход розыгрыша и перейти в атаку. Я знаю об этом.

Я буду сосредоточена на своей игре. Я вышла в полуфинал, поэтому у меня есть повод расслабиться. Я просто буду играть и бороться, как всегда. Постараюсь действовать против Свитолиной агрессивно“,- цитирует Бенчич ASAP Sports.

Отметим, что Свитолина выиграла все три матча в Фиолетовой группе, тогда как Бенчич с двумя победами в активе заняла второе место в Красной группе.

Напомним, матч Свитолина - Бенчич состоится в субботу, 2 ноября.