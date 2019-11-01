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Свитолина одержала победу в напряженном матче против Кенин на Итоговом турнире

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Первая ракетка Украины выиграла все матчи в группе.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла свой третий матч на Итоговом турнире WTA, который проходит Шэньчжэне (Китай).

Наша спортсменка в двух сетах обыграла американку Софию Кенин, которая заменила Бьянку Андрееску, получившую травму колена.

Итоговый турнир WTA

Фиолетовая группа

София Кенин (США) - Элина Свитолина (Украина) -  7:5, 7:6 (12:10).

Матч длился продолжался 132 минуты. За это время украинка выполнила 11 подачи на вылет, допустила 4 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету ее соперницы 2 эйса, 10 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнтов.

В первом сете Кенин была близка к победе ведя в счете 5:3, однако ей не удалось дойти сетболов. Свитолиной удалось одержать 4 победы в геймах подряд, тем самым выиграв первый сет. 

Во втором сете Свитолина не сумела воспользоваться 5 брейкпоинтами. Украинка проиграла гейм на своей подаче при счете 4-4. Американка опять не смогла довести до победы сет. Свитолиной удалось с четвертого раза сравняться в счете. Элина не сумела реализовать матчбол на подаче Кенин в 11-м гейме, но все-таки сумела дожать соперницу на тай-брейке шестого матчбола.

Напомним, что украинка вышла в полуфинал Итогового турнира, где встретиться с представительницей Швейцарии.

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Теги: София Кенин, Элина Свитолина, Итоговый турнир, теннис
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