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Свитолина - Кенин: видео онлайн трансляция матча Итогового турнира WTA

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Элина Свитолина в последнем матче группового этапа сыграет с Софией Кенин. Следите за событиями поединка в онлайн трансляции на нашем сайте.

Свитолина - Кенин: видео трансляция матча
Свитолина - Кенин: видео трансляция матча
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет заключительный поединок группового этапа Итогового турнира WTA.

Соперницей украинки будет американка София Кенин, которая в последний момент заменила Бьянку Андрееску, получившую травму колена. Начало поединка - не ранее 12:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча:

[Плеер с видео трансляцией появится ближе к началу матча]

Отметим, что счет личных встреч между Свитолиной и Кенин - 2:2. В последнем матче, который состоялся 2 октября в рамках 1/8 финала турнира в Пекине, победила украинка.

Стоит сказать, что Свитолина уже гарантировала себе выход в полуфинал с первого места, тогда как Кенин не выйдет в плей-офф ни при каких раскладах.

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Теги: WTA, Итоговый турнир, теннис, Элина Свитолина, Итоговый турнир WTA, София Кенин, видео онлайн трансляция, онлайн трансляция, видео
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