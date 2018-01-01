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Бенчич - о победе над Бертенс: У нее просто закончились силы

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В полуфинале Итогового турнира швейцарка встретится с Элиной Свитолиной.
Кики Бертенс и Белинда Бенчич
Кики Бертенс и Белинда Бенчич
Getty Images

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала свою победу над представительницей Нидерландов Кики Бертенс, которая позволила ей выйти в полуфинал Итогового турнира.

“Может быть, у нее просто кончились силы. Это было немного неудачно. Конечно, я хотела победить иначе, но я очень горжусь тем, как я боролась в этом сете.

Я думала, может ей все-таки удастся выиграть первый сет. Все было бы совсем по-другому. Я просто хотела продолжать борьбу.

Есть теннисистки, которые вышли в полуфинал, когда они выиграли всего один матч. Я думаю, что все истощены и травмированы. Теперь все дело в умственной силе, чтобы пройти через все это“, - цитирует Бенчич пресс-служба WTA.

Напомним, Бертенс отказалась продолжать матч во время второй партии из-за травмы.

Отметим, что в полуфинале турнира Бенчич встретится с украинкой Элиной Свитолиной, которая досрочно пробилась в следующий круг.

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Теги: теннис, Белинда Бенчич, Кики Бертенс, Итоговый турнир WTA
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