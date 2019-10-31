Свитолина - Кенин: прогноз и ставки букмекеров на матч Итогового турнира WTA

Букмекеры определили фаворитку матча группового раунда в Шэньчжэне.

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет третий матч группового раунда на Итоговом турнире WTA, где встретится с представительницей США Софией Кенин.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является украинка. Так, в компании Parimatch ставки на победу Свитолиной принимаются с коэффициентом 1.60, в то время как успех Кенин - 2.24.

Букмекерская контора William Hill установила схожие коэффициенты. Триумф Элины оценили в 1.57, а вот в победу американки эксперты верят меньше, принимая ставки на ее победу с коэффициентом 2.24.

Счет в очных встречах между спортсменками - 2:2.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Свитолина - Кенин, которая начнется 1 ноября в 12:30 по киевскому времени.

Напомним, в первом матче Свитолина обыграла чешку Каролину Плишкову, во втором - Симону Халеп из Румынии. Таким образом, украинка досрочно вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.