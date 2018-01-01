Марченко вышел в четвертьфинал турнира в Германии

Украинский теннисист в третьем круге справился с представителем Чехии.

Вторая ракетка Украины Илья Марченко пробился в 1/4 турнира серии Challenger в Экентале (Германия). В матче третьего раунда украинец в трех сетах обыграл Зденека Коларжа из Чехии.

Экенталь. Третий круг

Илья Марченко (Украина) - Зденек Коларж (Чехия) - 5-7, 6-3, 6-4

Матч продолжался около 2 часов. В решающей партии украинцу для победы в поединке хватило одного брейка.



В четвертьфинале соперником украинца будет Стив Дарсис из Бельгии.

Напомним, во втором круге соревнований Марченко обыграл своего соотечественника Сергея Стаховского.