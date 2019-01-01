Свитолина - Кенин: видео онлайн трансляция матча Итогового турнира WTA

Следите за выступлением первой ракетки Украины на Итоговом турнире WTA.

Элина Свитолина Getty Images

В пятницу, 1 ноября, украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит свое выступление Итоговом турнире WTA.

Соперницей украинки в третьем матче группового раунда станет представительница США София Кенин, которая заменила травмированную канадку Бьянку Андрееску.

Смотрите видео онлайн трансляцию матча Свитолина - Кенин, которая начнется в 12:30 по киевскому времени:

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Счет в очных встречах между спортсменками - 2:2.

Напомним, в первом матче Свитолина обыграла чешку Каролину Плишкову, во втором - Симону Халеп из Румынии. Таким образом, украинка досрочно вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.